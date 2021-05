Sargentos da PM assumem relacionamento a três e viralizam na internet

O sargento Nery, da Polícia Militar, assumiu o relacionamento com duas mulheres, a também sargento Alda Radine da PM, e a segunda mulher, Darlene, administradora de empresas. O trisal, denominação para o relacionamento poliamoroso, vive em Brasiléia, no estado do Acre, cidade que faz fronteira com a Bolívia.

O próprio Nery abriu a relação na página em que, habitualmente, posta fotos e informações sobre as missões policiais de que participa. O sargento, se declara sempre à amada, os quais são conhecidos como casal 190. E dá a mesma atenção a outra companheira, a quem sempre se declara amoroso e apaixonado.

O policial militar afirma que o casamento é movido por fidelidade e lealdade e esclareceu que as duas esposas são mulher uma da outra, e não apenas as suas esposas.

fonte/romanews.com