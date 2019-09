Saúde zera lista de espera em atendimentos oftalmológicos no HMC

As listas de espera por consultas para oftalmologista em Curionópolis acabaram! Agora o município disponibiliza à população atendimento especializado em Oftalmologia. Neste sábado, 21, o Dr. Miguel Reis realizou as primeiras consultas em pacientes que estavam à espera de atendimento, no Consultório de Especialidades, no Hospital Municipal.

Durante as consultas, o Dr. Miguel Reis, realizou a avaliação e triagem dos pacientes que vão passar por algum tipo de procedimento cirúrgico. Eles serão acompanhados pela Secretaria de Saúde (Semsa), que providenciará os exames pré-operatórios e agendamento da data das cirurgias.

A população que precisa de consulta com o especialista, deverá procurar o Setor de Regulação, na Secretaria de Saúde, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, para agendar atendimento. O paciente deve está munido de RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do SUS.

Agenda de Especialidades

A Secretaria de Saúde (Semsa) incentiva que toda a comunidade procure um serviço de Saúde mais próximo da sua residência, caso precise agendar uma consulta médica especializada. Os atendimentos serão realizados no Consultório de Especialidades, no Hospital Municipal, de acordo com a agenda abaixo:

Segunda-feira: Ortopedia; Terça-feira: Ginecologia e Ultrassonografia; Quarta-feira: Neurologia; Quinta-feira: Psiquiatria e Ultrassonografia; Sexta-feira: Pediatria Sábado: Oftalmologia.

A realização de exames de Raios-X está disponível de segunda a sábado. Em todas as unidades de saúde, estão disponíveis atendimentos com Clínica Médica, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia. Para maiores informações sobre os dias e horários, procure uma unidade de saúde mais próxima da sua casa.

Fonte: ascom.curionopolis