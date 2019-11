Secretaria de Educação de Canaã dos Carajás já realiza rematrículas; veja calendário

Pais ou responsáveis de alunos matriculados na educação infantil (pré-escola) e no ensino fundamental em Canaã dos Carajás já podem realizar a rematrícula para o ano letivo de 2020. O prazo para a confirmação de quem já está matriculado foi aberto nesta segunda-feira (25) e vai até o próximo dia 20 de dezembro.

Após a confirmação das rematrículas, será iniciado o período de transferência interna: matrículas dos egressos da educação infantil para o 1º ano do ensino fundamental, novas matrículas da educação infantil (pré-escola), Atendimento Educacional Especializado (AEE) e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para esses públicos, o prazo será de 23 de dezembro a 10 de janeiro. Já as matrículas para alunos novatos será a partir do dia 13 de janeiro, e vão até o dia 27 de maio.

Creches

Também já está aberto o período para solicitação de vagas na educação infantil em creches para o próximo ano. Os pais ou responsáveis devem procurar a Unidade de Educação Infantil mais próxima, no horário de funcionamento delas. No próximo ano, serão atendidas crianças de um ano a três anos completos ou a completar até o dia 31 de março de 2020. O atendimento nas creches será priorizado para pessoas que atendam critérios sociais e econômicos.

Após os cadastros, serão feitas visitas de assistentes sociais, a partir de 16 de dezembro. A matrícula para as crianças classificadas será feita a partir de 13 de janeiro.

