Sefa apreende mais de 140 mil latas de cerveja em Dom Eliseu

A nota fiscal apresentada pelo condutor da carga era incompatível com a mercadoria

A equipe de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) da unidade fazendária do Itinga, no município de Dom Eliseu, nordeste do Estado, apreendeu, nesta segunda-feira (14), 140.484 latas de cerveja, que vinham de Senador Canedo (GO) para Belém.

O motorista do caminhão apresentou documento fiscal incompatível com a mercadoria. Quando o veículo foi aberto para vistoria só foram encontradas bebidas, e o documento fiscal foi considerado inidôneo. O valor total da mercadoria foi estimado em R$ 287,992 mil e o valor a pagar, referente ao imposto estadual, ICMS, mais a multa é de R$ 155,515 mil, e a mercadoria está retida a espera do pagamento.

A unidade do Itinga já apreendeu, este ano, mais de 350 toneladas, sendo que nos últimos 10 dias foram apreendidas mais de 60 toneladas em mercadorias irregulares.

