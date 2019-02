Sehab inicia ação de Cadastro Único com famílias do projeto Nova Carajás IX

Teve início na manhã desta segunda-feira, 11, a ação de Cadastro Único para as famílias que estão no alojamento do projeto Nova Carajás IX, situado no bairro Apoena, também conhecido como Wtorre. O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias em situação de pobreza. Essas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos estados e pelo município de Parauapebas para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.

Ao todo, 132 famílias serão atendidas nas próximas duas semanas, período em que a atividade será desenvolvida no alojamento. Conforme a assistente social da Secretaria Municipal de Habitação, Maria de Jesus, “o Cadastro Único é a porta de entrada para os programas sociais do Governo Federal. Vamos adicionar essas informações ao sistema do Setor de Cadastro e, posteriormente, enviar a conectividade para o Banco do Brasil, que é o agente financiador desse projeto”, explica a técnica.

Uma das beneficiadas com a ação é Rosilene Rodrigues Menezes da Silva, de 48 anos, que elogiou a iniciativa de o atendimento ser no próprio alojamento. “O fato de ser aqui é muito bom para todos nós e não temos de ir atrás de transporte para chegar na secretaria”, comemora.

Programas e benefícios sociais do Governo Federal utilizam o Cadastro Único como base para seleção das famílias como, por exemplo, Bolsa Família, Programa Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, Isenção de Taxas em Concursos Públicos, entre outros. Devem estar cadastradas famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal total.

Texto: Jéssica Borges

Fotos: Sehab

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP