Seleção oferta vagas para Licenciatura em Matemática em Parauapebas

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) oferece 23 vagas para o curso de Licenciatura em Matemática, por meio do Processo Seletivo Especial Parauapebas. As inscrições iniciam nesta quinta-feira (28), e seguem até o dia 8 de novembro e são feitas exclusivamente pelo site. A taxa custa R$ 30.

A isenção pode ser solicitada até o dia 30 de outubro. Tem direito a esse benefício pessoas que realizaram o Ensino Médio em Instituições da Rede Pública do Estado do Pará, Pessoas com Deficiência (PcD) e com hipossuficiência econômica, que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

As vagas são destinadas para os candidatos que concluíram o Ensino Médio e que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos 2018, 2019 e 2020. A classificação dos participantes será feita com base nas notas obtidas no Enem, considerando o ano indicado pelo candidato.

Estará eliminado do processo de classificação o candidato que faltou, pelo menos, um dia de prova do Enem do ano indicado na inscrição e que obteve nota inferior a 400 pontos na Redação e na Média Aritmética das notas do Enem.

O resultado será divulgado no site da Uepa e nos quadros de aviso da Reitoria, localizada na Rua do Una, Telégrafo.

Mais informações: (91) 3299-2216, [email protected] ou no edital.

Ag. Pará