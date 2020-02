Sem ocorrências e com muita animação, 30 mil pessoas brincam o Carnaval em Canaã

Muita animação, tranquilidade e uma variedade de ritmos. Esses foram os elementos que marcaram a comemoração do Carnaval em Canaã dos Carajás. Foram quatro dias de festa na estrutura montada no Bosque Gonzaguinha, que recebeu, no período, mais de 30 mil foliões.

Esse ano, com o apoio da Polícia, Militar, Civil, do Corpo de Bombeiros e de uma empresa de segurança privada, a segurança no local foi reforçada. Todos os foliões entraram por um acesso único, com aparelhos detectores de metais e maior efetivo policial. O resultado foi muito positivo. Nas quatro noites, não houve nenhuma ocorrência de gravidade.

A programação do Carnaval 2020 em Canaã, o Carnaã, começou no sábado, 22, com show da banda Forró do Muído. No dia 23 (domingo), a programação começou mais cedo, às 17h, com um Sunset, e seguiu durante a noite, com bandas locais e regionais. No dia 24, o show foi com a banda Os Barões da Pisadinha. No dia 25, encerrando a festa, foi a vez da apresentação de Fabrícia e Banda.

ascom.canaa