Semana das crianças encerra com grande distribuição de brinquedos em Curionópolis

A Semana das Crianças foi bastante especial em Curionópolis. A programação especial realizada pela Prefeitura através da Secretaria de Educação (Semed) e Secretaria de Assistência Social (Semas), foi encerrada neste sábado (12) e domingo (13), na Praça da Juventude, da sede do município e de Serra Pelada.

A programação iniciou na terça-feira (8) e se estendeu ao longo da semana, oferecendo às crianças da comunidade muita diversão com pula-pula, tobogã, escorrega e um passeio no Trenzinho da Alegria. No encerramento, também houve distribuição de lanches, guloseimas e a tradicional distribuição de brinquedos para a garotada – mais de 8 mil, entregues às crianças.

“Essa grande ação é um diferencial da gestão que pensa no social e em proporcionar momentos especiais para criançada que é a propestidade e o futuro do nosso município”, disse o prefeito Adonei Aguiar.

“Eu tive um dia muito divertido, brinquei nos brinquedos, fui no Trenzinho, comi pipoca, algodão doce e picolés e recebi um brinquedo. Foi bem legal o dia hoje”, expressou Isabelle Sousa.

Para a dona de casa Jéssica Silva o evento benefucia muitas famílias carentes. “Tem mães que não podem comprar os brinquedos e os brinquedos são ótimos, de qualidade. Fico muito feliz de ver meus filhos e outras crianças participando e alegres”, disse.

Diversão garantida em Serra Pelada

Em Serra Pelada não foi diferente. Durante todo o domingo (13), a Praça da Juventude ficou lotada de crianças que se divertiram a vontade nos brinquedos disponíveis. Também foram distribuídos picolés, algodão doce, pipocas e bombons. Tudo o que a criançada gosta. Teve pintura artística e apresentação de palhaços e super heróis.

“A realização dessa programação não seria possível sem o total envolvimento de toda equipe da Assistência Social que garantiu que todas as crianças recebessem atenção e cuidados nessa semana especial”, complementou a secretária de Assistência Social Wanessa Viana.

ascom.curionópolis