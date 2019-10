Seminário reúne empreendedores de Canaã dos Carajás na véspera da Fenecan 2019

Seminário Desafios do Crescimento acontece com o objetivo de qualificar e motivar comerciantes de Canaã dos Carajás

Comerciantes de Canaã dos Carajás participaram, nesta terça-feira (1), do Seminário Desafios do Crescimento, realizado no auditório da Feira Municipal do Produtor. O evento, promovido pela prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), em parceria com o Sebrae, reuniu centenas de empreendedores locais.

O evento, que já acontece pela quarta vez em Canaã, e é direcionado à pessoa jurídica, tem como principal objetivo qualificar e promover a motivação profissional de empreendedores. Esta edição acontece às vésperas da Feira de Negócios de Canaã dos Carajás (Fenecan), que começa nesta quarta-feira (2).

O palestrante escolhido para a ocasião foi o jornalista Nelson Gonçalves, que já esteve em Canaã dos Carajás e destacou a importância das empresas funcionarem como um time. “O caminho para o sucesso requer dedicação e não é construído do dia para a noite.”

Jurandir José, secretário de Desenvolvimento Econômico, falou sobre o seminário às vésperas do maior evento de negócios da região. “É importante que os nossos comerciantes entendam a necessidade de mais qualificação. Assim, o nosso comércio é fortalecido e temos mais geração de emprego e renda para nossa cidade.”

O prefeito Jeová Andrade também esteve presente na ocasião. “O mundo se moderniza a cada dia e é fundamental que a gente evolua junto. Essas palestras agregam bastante e tenho certeza que serão importantes, também, para contribuir no sucesso da Fenecan.”

A Fenecan 2019 terá ampla programação. Confira abaixo:

ascom.canaã