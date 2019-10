Seminário sobre educação especial promove mais conhecimento e compartilhamento de boas práticas

Quando se fala de educação inclusiva, a rede municipal de educação de Parauapebas conta com um trabalho estruturado e diferenciado que atende mais de 500 alunos com deficiência. Para ampliar o conhecimento dos educadores sobre os direitos desse público e socializar as boas práticas de educação inclusiva, desenvolvidas no município, a Prefeitura realizou o I Seminário Municipal de Educação Especial, na sexta-feira (27).

Com o tema “Práticas de ensino na perspectiva inclusiva: desafios e possibilidades para garantir o direito de aprendizagem”, o seminário reuniu os profissionais da educação no plenário da Câmara Municipal. A programação começou com a abertura oficial do evento, seguida da palestra com a Flávia Marçal, que é especialista em direito e doutora em ciências sociais e tem amplo conhecimento na área de educação inclusiva .

Durante a palestra, ministrada pela manhã, os educadores aprenderam sobre gerenciamento de processos inclusivos e foram convidados a fazer uma reflexão sobre a importância dos atores pedagógicos no processo de aprendizagem do aluno com deficiência.

No período da tarde, as boas práticas já desenvolvidas na rede foram compartilhadas por meio do tema “Repensando as práticas pedagógicas – os desafios e perspectivas dos educadores, a partir da relação do ensino aprendizagem dos alunos com deficiência nos seguintes eixos: formativo; gestão de sala; vida social; projeto político pedagógico”.

“O evento foi pensado a partir do plano municipal de educação, que na sua meta oito trata da educação especial e estabelece em suas estratégias a realização de um seminário que possa tratar especificamente dessa temática” explicou Arnete Oliveira, coordenadora de educação especial da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Nós já temos um bom trabalho de educação inclusiva na rede, queremos que, com esse evento, os nossos profissionais de educação sejam ainda mais qualificados. É o primeiro de muitos que virão para somar às ações que já desenvolvemos em nossa rede municipal”, destacou Luis Vieira, titular da Semed.

O seminário ocorreu na semana de Luta da Pessoa com Deficiência, e o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, José Monteiro, destacou que “a iniciativa é de grande valia para nós, toda iniciativa para melhorar as nossas condições, sejam de educação, saúde e direitos, são bem vindas”.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP