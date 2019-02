Seminário sobre Feminicídio recebe quase 400 inscrições

As 200 vagas oferecidas para o seminário “Feminicídio e outras violências: conhecer para se proteger!” já estão preenchidas. Com inscrições gratuitas, o evento será promovido no próximo dia 1º, como parte da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). Até a tarde desta terça-feira (19), véspera do encerramento do prazo, foram feitas quase 400 inscrições, informou Ana Cristina Marques, servidora da Sejudh, responsável pela programação.

O seminário abrirá a programação elaborada pela Coordenadoria de Integração de Políticas para Mulheres (CIPM), vinculada à Sejudh, em parceria com outras secretarias estaduais, Poder Judiciário e movimentos sociais.

A coordenadora do CIPM, Márcia Jorge, informou que diante da demanda o tema será ampliado para rodas de conversa em outras instituições parceiras e em instituições de ensino superior durante o mês de março, para contemplar os interessados que não conseguiram se inscrever.

“Vamos ampliar o debate a partir de outras ações dentro desta temática, sem perder de vista a sensibilização sobre as demais violências cometidas contra a população feminina. Um trabalho contínuo em defesa da causa”, reiterou Márcia Jorge.

Por Claudiane Santiago