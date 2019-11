Serra Pelada 40 anos: Comunidade receberá pela primeira vez programação de aniversário

Pela primeira vez em 40 anos, a comunidade de Serra Pelada será beneficiada com uma programação exclusiva em comemoração ao seu primeiro aniversário.

Foi em reconhecimento ao histórico de Serra Pelada, que o poder executivo instituiu através da Lei Municipal 1.152, o dia 11 de dezembro, como aniversário do Distrito. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Vereadores.

Com o tema Resgatando a História, a programação inicia em 29 de novembro, com a celebração do Dia do Evangélico. Durante os dias 6 à 13, estão previstas várias atividades, entre elas, o Mutirão das Cores, torneios esportivos, inauguração da Decoração Natalina, Cantata Natalina, Bolo de 40 anos e a reprise do desfile cívico, resgatando a história da comunidade. A abertura oficial é dia 6 de dezembro com o grande show de Amado Batista e banda.

No decorrer da semana, vários serviços para a população também serão disponibilizados, como o programa social Curionópolis Mais Saudável, a Ação Cidadania e assinaturas de ordens de serviços para execução de obras.

A previsão é que a realização do aniversário de Serra Pelada se torne o cenário propício para o desenvolvimento do turismo de experiência e de base comunitária. A Prefeitura espera que a atividade seja fomentada na região, a partir do resgate de alguns dos principais marcos históricos e que a programação atraia novas fontes de renda para a comunidade.

ascom.curionópolis