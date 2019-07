Servidores ganham prêmio no Cantaservidor em Conceição do Araguaia

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará A mostra de música dos servidores do Pará, o Canta Servidor, premiou nesta quinta-feira (25), quatro servidores das regiões do Baixo Amazonas, Sul, Região Metropolitana de Belém e Marajó. Cada um levou o prêmio de R$ 5.000,00 por serem escolhidos entre 12 finalistas como melhores cantores do serviço público do Estado. A proposta de valorizar a música e os talentos dos servidores lotou a arena montada na praia das Gaivotas, em Conceição do Araguaia. Os ganhadores Camila Alves, representando a região metropolitana de Belém; Adria Goes, do Baixo Amazonas; Rodrigo Amorim – Sul e Sudeste e Wilton Farias, do Marajó, receberam os cheques da premiação das mãos do prefeito da cidade, Jair Martins, e da diretora da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, Evanilza Marinho, que destacou o sucesso do Canta Servidor: “Criamos o festival de um jeito diferente, pra que cada região pudesse se mostrar através da música. Os 12 finalistas passaram dias juntos, ensaiaram e puderam viajar pelo estado para conhecer um lugar diferente”.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará

A principal proposta do evento era integrar os servidores das mais diversas áreas em suas canções e ritmos afins. Foi possível ouvir composições inéditas em batidas que variaram do pop rock às do carimbó, como a música da Waldenize. A auxiliar de secretaria escolar é de Portel, na Ilha do Marajó, viajou 16 horas de barco e mais 19 horas de estrada para se apresentar na final da mostra de música. “Trouxe um carimbó chamado Mururé pra gente dançar e valeu demais essa viagem. Foi a oportunidade de cantar e conhecer outras regiões pelos meus amigos servidores” disse Waldenize, que além do seu trabalho no serviço público, canta em eventos e faz shows em Portel.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará

Os 12 finalistas ganharam R$1 mil cada, por passarem pela seleção de 60 inscritos para o festival. Rodrigo Amorim, professor de Conceição do Araguaia, trouxe torcida e se destacou pela música chamada “Canoeiro” que conta um pouco do imaginário das pessoas pelas águas do Araguaia, rio que banha a região. “Estou muito emocionado, é a minha cidade! É a primeira vez que sou premiado aqui eu estou muito feliz por ter família e amigos perto”.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará

Ao contrário de Rodrigo, Camila Alves que representou a região metropolitana de Belém, já tem uma carreira musical. Com pelo menos 10 anos de carreira no choro, ela subiu ao palco com a canção “Meu lugar” e mesmo com experiência, confessa que ficou nervosa: “A gente se acostuma, mas é sempre muito intenso. Foi incrível conhecer a produção de cada região. Eu fiquei muito surpresa com os talentos aqui”, ressaltou Camila.

Para encerrar a noite de apresentações, logo após o Canta Servidor, a programação seguiu com show da dupla sertaneja Diego e Arnaldo.

