Servidores municipais recebem 13º salário completo em novembro

Vinte e quatro milhões de reais serão injetados na economia de Parauapebas neste mês de novembro, com o pagamento completo do 13º salário aos servidores públicos municipais. Com foco em uma gestão eficiente das contas públicas, esta é a primeira vez na história do município que a Prefeitura de Parauapebas realiza o pagamento total e antecipado do 13°.

De acordo com o prefeito Darci Lermen, o pagamento antecipado é fruto de um trabalho realizado ao longo do ano para que as contas públicas fechassem o exercício de 2019 de forma equilibrada.

O formato de gestão implementado na Prefeitura tem garantido bons resultados. Ainda neste mês, o município foi o 1º colocado no ranking estadual do Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) e o 5º da região norte, alcançando a classificação de “Gestão de Excelência”, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

Além disso, dados da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) apontam Parauapebas como a segunda cidade do Pará que mais tem investido em obras e serviços para a população, ficando atrás apenas da capital, Belém.

“O pagamento total e antecipado do 13º salário vai representar um grande incremento no comércio local e estamos muito satisfeitos em proporcionar mais essa ação para o desenvolvimento da nossa economia e reconhecimento aos nossos servidores”, declara o prefeito.

Texto: Márcia Machado / Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP