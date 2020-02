Servidores que atuarão na unidade de saúde da VS-10 passam por capacitação

Em breve a comunidade da VS-10 será beneficiada com a inauguração de uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A equipe, que atuará na unidade, já foi selecionada e passa por capacitação, iniciada na segunda-feira, 3, e segue até sexta-feira, 7, no Centro Universitário de Parauapebas (Ceup). Cerca de 40 profissionais vão trabalhar na UBS.

“O objetivo da capacitação é levar informações de como será o processo de trabalho e desenvolver ações e estratégias específicas. Estamos focando a Política Nacional de Atenção Básica. É a primeira vez que uma equipe passa por capacitação antes de começar a trabalhar”, detalhou Agenilma Gomes, coordenadora de Educação na Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“A população pode esperar uma equipe cheia de vontade de trabalhar, que levará um atendimento humanizado aos moradores da região. A capacitação, além de fortalecer o conhecimento técnico de cada um, promove integração e nos ajuda a construir um bom processo de trabalho”, destacou a enfermeira Dhatilane Mergulhão, que será a gerente da nova unidade.

A auxiliar de saúde bucal, Ana Paula, fará parte da equipe. Ela, que veio de Belém e está há pouco tempo na rede pública de saúde, em Parauapebas, destacou o diferencial do município, “estou impressionada com a qualidade do atendimento e do material de trabalho. Tenho certeza que a população se beneficiará com esta nova unidade”.

O secretário de Saúde do município, Gilberto Laranjeiras, ressaltou o trabalho que vem sendo feito pela gestão municipal, em prol de melhorias na área da saúde. “Tem sido uma das marcas da gestão do prefeito Darci Lermen, o atendimento humanizado na saúde. Trabalhamos, cada vez mais, para oferecer um bom atendimento a nossa população. A UBS da VS-10 é um desejo dos moradores da região, vamos entregar o que há de melhor em infraestrutura e atendimento”, disse Gilberto.

Texto: Luciana Queiroz/Karine Gomes / Foto: Semsa

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP