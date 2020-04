Sespa confirma mais 5 mortes por Covid-19; número sobe para 43 no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmou o óbito de mais cinco pacientes com Covid-19 no Pará, nesta quarta-feira (22). Os pacientes são de Belém, Curionópolis, Juruti e Marabá. O número total de mortes por infectados com o novo coronavírus subiu para 43. O boletim da secretaria foi divulgado as 12h19 pelas redes sociais.