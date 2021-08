Confira as vagas de emprego disponível nesta segunda-feira (30) de agosto, vagas com maior procura de profissionais são, téc. Segurança do trabalho, auxiliar de almoxarifado, soldador Rx, montador de estruturas metálicas, mecânico montador.

Para maiores informações, ligue (94) 99123-5373 ou contacte via e-mail em [email protected]