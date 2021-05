Sine Parauapebas 160 vagas para armadores, ajudantes, carpinteiros e pedreiros

O painel do Sine desta terça-feira, 25, voltou a dar um salto na oferta de vagas em Parauapebas e busca 270 trabalhadores de todos os níveis de escolaridade. O destaque está para abertura de vagas pela construção civil, que volta a acelerar o ritmo com as obras da prefeitura e está contratando 160 armadores, ajudantes de obras, carpinteiros e pedreiros. São 40 vagas para cada uma dessas funções.

Entre outras vagas abertas pelo Sine, há 09 para técnico em planejamento de obras; 15 para motorista de ônibus; 04 para motorista de micro-ônibus; 02, para motorista de caminhão comboio; 12 para operador de perfuratriz; 02 para auxiliar financeiro e muito mais.

Ficou interessado? Veja todas as vagas no painel do Sine Parauapebas.

Cuidado! A pandemia da Covid-19 não acabou e o vírus ainda circula na cidade. Use máscara sobre o nariz e a boca, mantenha o distanciamento social, higienize as mãos. E anote os números do Sine para agendar atendimento: