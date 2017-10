SINTEPP e professores decidem continuar com greve nas Escolas Municipais em Parauapebas

Aconteceu nesta quarta-feira (18) na quadra da Escola Chico Mendes uma Assembleia Geral onde reuniu os professores e alguns coordenadores do SINTEPP onde estiveram debatendo sobre o impasse entre os professores municipais do SINTEPP e o governo.

Nesta semana os servidores junto a coordenadoria estiveram em reunião com o prefeito Darci Lermen e tentaram entrar em um acordo, porém mal sucedido.

O Ministério Público do Estado do Pará por meio do promotor de justiça Hélio Rubens Pinho Pereira, firmou nesta última terça-feira (17) um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o município de Parauapebas e com o sindicato dos professores (SINTEPP).

Foi feito um acordo entre os órgãos em que a greve na educação que já passa dos 10 dias terminaria ainda nesta semana, porém na assembleia geral dos professores do SINTEPP que foi realizada nesta quarta-feira (18) na quadra da Escola Chico Mendes, os servidores determinaram que a greve não seria suspendida, indo assim contra a decisão do tribunal de justiça do estado do Pará que afirma que a greve é ilegal.

O TAC serviu também para regulamentar as eleições diretas que acontecerão até 30 de novembro onde serão escolhidos os diretores e vice-diretores das escolas.

Foram acertados no acordo a aplicação de mais de 30 milhões, que segundo os coordenadores do SINTEPP serão aplicadas no ensino e na infraestrutura das escolas.

Esses investimentos serão acompanhados por uma comissão formada pelos professores conforme é previsto no termo de reajustamento.

“SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DE GREVE diz que:

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AUTOR: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JAIR ALVES ROCHA (OAB/PA 10.609)

RÉU: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ SINTEPP

DECISÃO

O Município de Parauapebas propõe Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve em face do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP (Sub-sede Parauapebas).

Em estreita síntese, aduz que o sindicato comunicou em 04/10/2017 a deflagração de greve dos professores da rede pública municipal, sob alegação de que o governo não teria cumprido com o acordo firmado, e que também estaria protelando a negociação da pauta defendida pela categoria com as seguintes reivindicações:

– rateio de 60% do precatório, advindo do FUNDEB/FUNDEF entre o grupo do magistério;

– o pagamento das rescisões dos trabalhadores demitidos o ano passado;

– envio do projeto de lei para a Câmara Municipal de Parauapebas, quanto a eleição para diretoria das escolas municipais;

– envio do projeto de lei para a Câmara Municipal de Parauapebas, quanto a revisão do PCCR;

O autor, entretanto, sustenta que mesmo tendo cumprido com todos os compromissos firmados a entidade sindical iniciou o movimento grevista em 09/10/2017, por tempo indeterminado e com paralisação integral das escolas da rede pública municipal. Afirma que os grevistas estão impedindo a saída dos ônibus escolares que realizam o transporte dos alunos às escolas. Diz, ademais, que o sindicato se mostra totalmente resistente quanto a manutenção de número mínimo de servidores a fim de viabilizar a continuidade da atividade educacional.

Defende ser ilegal e abusivo o movimento paredista, pois inexistente qualquer descumprimento de compromissos firmados, além de afrontar ao que está disposto no art. 3º da Lei nº 7.783/89.

Como providências urgentes requereu:

a) Declarar, liminarmente, a ilegalidade do movimento paredista, diante da extrema essencialidade do serviço público de educação, ou, caso assim, não entenda que seja reconhecida a abusividade do movimento diante do não cumprimento das normas estabelecidas na Lei de Greve nº 7.783/89, manutenção de percentual mínimo e pacificidade do movimento, bem como o pleito de percepção da verba do precatório judicial é ilegal; determinando o imediato retorno dos servidores às suas atividades, com o fito de garantir o restabelecimento da normalidade na prestação dos serviços públicos da rede de ensino municipal, sob pena de imposição de multa diária ao requerido de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); b) Determinar, liminarmente, ao requerido, inaudita altera parte, a obrigação de não fazer, para que os grevistas abstenham-se de impedir o livre acesso da população, sejam alunos, pais e servidores que não aderiam ao movimento e quaisquer outras pessoas, aos prédios onde funcionam os respectivos serviços públicos, bem como impeça os grevistas de impedirem a saída dos ônibus escolares das garagens, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”

Texto e fotos: Rodrigo Melo