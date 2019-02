Sorriso no rosto e muita alegria marca mais um aniversário do PISC

Compartilhar no Facebook

Há onze anos o trabalho que começou atendendo apenas seis crianças hoje atende mais de 250 fazendo a diferença e oferecendo dias melhores a centenas de pessoas que fazem parte da PISC.

O Projeto Infantil Sorriso de Criança (PISC) é um projeto sem fins lucrativos que desenvolvem trabalhos voltados ao bem estar do próximo, realizando ações sociais para crianças e adolescentes carentes e seus familiares, e é com essa alegria e descontração que a PISC comemorou dia 26 de janeiro mais um aniversário,reunindo todas as crianças e adolescentes em uma única festa para comemorar o aniversário de todas elas.

Ao longo desse tempo trabalhamos muito com o social e psicológico da criança principalmente aquelas que sofrem de qualquer tipo de abuso sexual,temos o acompanhamento das crianças que é feito nas escolas, hospitais e também na casa de algumas delas onde também os pais são incluídos, o projeto trabalha muito esse lado que é dar amor e carinho a essas crianças,e uma série de ações sociais que precisam ser realizadas, e juntos podemos sempre com o objetivo de melhorar as condições de vida de cada uma delas, tendo mais acessos a alfabetização na educação básica e muito outros.

Atendemos também pessoas em condições vulneráveis que precisam ingressar no mercado de trabalho, buscando por soluções para amenizar os problemas financeiros no lar e na vida conjugal que também acaba sendo afetado, e realizamos palestras gratuitas, doações de roupas, calçados, cestas básicas, material escolar, brinquedos, enfim sem falar do amor e carinho que cada uma delas precisa e merecem.

Hoje dependemos do apoio e parcerias com a sociedade para contribuir e continuar atendendo todos que precisam de nós, a demanda e gastos são grandes mais acreditamos que se nós todos dermos as mãos vamos conseguir fazer muito mais do que fizemos ao longo desses anos que se passaram, ressalta a presidente da instituição Ângela Morais quem quiser nos apoiar entre em contato pelo (94)992272330 ligue e faça suas doações.

Edvan Lopes