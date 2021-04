SUPERAÇÃO: Conheça a impressionante história da mulher mais gorda do mundo que perdeu incríveis 395 quilos, veja fotos do antes e depois

A mulher que você vai conhecer hoje se chama Mayra Rosales, de 36 anos. Filha de imigrante mexicano com uma cidadã americana, ela já chegou a ser considerada a mulher mais gorda do mundo Isso quando atingiu incríveis e inimagináveis 470 quilos quilos. Mayra ficou tão desfigurada que chegou a desistir da própria vida por um tempo, até conseguir um motivo forte o suficiente para retomar o controle de sua alimentação e de seu próprio corpo, já que ela mal conseguia se mexer sozinha. Mas, para que você entenda melhor o que aconteceu com ela, que já foi considerada a mulher mais gorda do mundo, precisamos voltar no tempo.

Em 2008, Mayra Rosales não era só a mulher mais gorda do mundo, mas a “assassina de meia tonelada”, como a mídia costumava se referir a ela. Isso porque ela confessou à polícia que tinha matado, acidentalmente, seu sobrinho de 2 anos, Eliseo. Segundo ela, ele foi esmagado por seu corpo gigantesco enquanto tentava se virar na cama. Isso foi suficiente para a mulher mais gorda do mundo ter a vida ainda mais complexa. Ela já não tinha mais o que fazer para que os olhos do mundo a vissem de uma forma menos grotesca, até que a própria polícia recontou a história da morte do garoto. Conforme a perícia, o garotinho não morreu esmagado, mas espancado. A verdade é que a própria mãe do menino, Jamie Rosal, a irmã da mulher mais gorda do mundo, havia golpeado a cabeça da criança até ela não resistir.

O crime aconteceu na frente de Maysa, que apesar de tudo, sentiu que precisava proteger a irmã da cadeia devido aos outros filhos dela, que ficariam desamparados. Jamie, no final de tudo, acabou confessando sua culpa e pegou 15 anos de prisão. Nesse mesmo dia, a vida de Maysa começou a mudar. Ela jurou para a irmã que seu outros filhos seriam muito bem cuidados enquanto ela estivesse na prisão e que nada faltaria a eles. Mas, isso foi um desafio: para sair de casa ela precisou ser erguida por equipamentos de construção civil, a parede de sua casa foi arrombada e ela foi transportada em um caminhão de reboque. Apesar do constrangimento, a mulher mais gorda do mundo levou a promessa tão a sério que perdeu 50 quilos nos 10 primeiros dias de seu tratamento.

Daí para frente, a mulher mais gorda do mundo precisou se dedicar para eliminar mais 150 quilos antes de passar por uma cirurgia bariátrica. Em um ano, Maysa perdeu uma quantidade espantosa de peso, chegando aos 92 quilos. Hoje em dia, depois de 11 cirurgias, plásticas, uma alimentação especial, lipoaspirações, fisioterapia e uma série de outros procedimentos, ela já eliminou 395 quilos. Aos 75 quilos, no entanto, ela não pensa em parar. A mulher mais gorda do mundo no passado ainda quer chegar ao seu peso ideal: 62 quilos. Ela mantem até uma página no Facebook para contar sua história ao mundo e mostrar para as pessoas que é possível mudar a vida, mesmo que pareça que já é tarde demais. Veja as fotos:

antes:

Depois:

renovacaonews.com/fonte/fotos/R7.