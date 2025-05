Suspeita de Bomba no Ministério do Desenvolvimento Social Mobiliza Polícia e Aciona Operação Petardo

Na tarde desta quinta-feira (22), uma ameaça de bomba em frente ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, causou grande mobilização das forças de segurança. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após relatos de que um homem estaria portando um artefato explosivo no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o suspeito acompanhado da família — duas crianças e uma mulher, que seria sua esposa. Testemunhas relataram que ele teria chegado a detonar um artefato na frente do ministério. O incidente ocorreu nas proximidades do bloco A, onde também estão localizados os prédios dos Ministérios do Esporte e dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Por volta das 16h, policiais militares iniciaram uma conversa com o suspeito. Em um momento de tensão, ele foi visto segurando uma das crianças no colo enquanto dialogava com os agentes.

Diante da gravidade da situação, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado e deu início à chamada Operação Petardo, protocolo padrão da corporação para ameaças com explosivos. Segundo a PMDF, o homem ainda está em posse de um pacote considerado suspeito pelas autoridades.

A área foi isolada e as negociações continuam no local. Até o momento, não há informações sobre feridos ou a motivação do suspeito.

Informações por Roma News

Foto Por redes sociais