Suspeito de envolvimento na morte de investigador da Polícia Civil morre em confronto com a polícia em Icoaraci

Na madrugada desta quinta-feira (15), um dos suspeitos de envolvimento na morte do investigador da Polícia Civil, Ediel Bittencourt, foi morto durante uma troca de tiros com agentes policiais no distrito de Icoaraci, em Belém, capital do Pará.

De acordo com informações da Polícia Civil, o indivíduo, identificado como Rafael, foi localizado após investigações que apontaram sua participação no crime. Ele teria dado apoio a Ivair Nascimento, principal suspeito pelo assassinato de Ediel, que segue foragido.

Ainda segundo a PC, Rafael reagiu à abordagem policial e houve confronto. Baleado, ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Rafael já tinha antecedentes criminais e, segundo a polícia, era investigado por envolvimento em ataques contra agentes de segurança pública. Ele estava escondido em uma área do distrito de Icoaraci.

O investigador Ediel Bittencourt foi morto na manhã do último sábado (10), quando deixava a esposa em um ponto comercial localizado na Rua Augusto Corrêa com a passagem Marinho, no bairro do Guamá, em Belém. O policial foi atingido por aproximadamente 12 tiros.

As buscas por Ivair Nascimento continuam, e a Polícia Civil segue investigando o caso.

Informações por Roma news

