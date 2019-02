Suspeito de ser chefe do tráfico e líder de facção é preso

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado (23), no Pau Deitado, em Paço do Lumiar, Luís Roberto Martins Gomes. Segundo a polícia, ele é conhecido como ‘Robertinho’ e é chefe de tráfico de drogas e uma das principais lideranças de uma facção criminosa com atuação na ilha de São Luís.

De acordo com a polícia, durante as incursões e abordagens de rotina, uma guarnição avistou dois homens em uma moto. Ao fazer a abordagem, Luís Roberto foi reconhecido. Ele estava foragido desde outubro de 2018, quando foi beneficiado pelo indulto do dia das crianças e não retornou para a Penitenciária Regional de São Luís.

A polícia informou ainda que Luís Roberto tentou resistir, mas acabou preso e conduzido para a Delegacia de Plantão do Maiobão e deve retornar à penitenciária.

Por G1 MA — São Luís