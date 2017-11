Tentativa de fuga é descoberta antes da hora na carceragem do Rio Verde

Durante a tarde desta última segunda-feira (6) os agentes da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE) encontraram um túnel que estava sendo cavado pelos presos na Carceragem do Rio Verde localizado nas esquinas das ruas Tancredo Neves com 24 de Março.

Esta não é a primeira tentativa de fuga dos detentos que se encontram naquele local, com capacidade para 120 presos e atualmente tendo 154, a carceragem sofre uma superlotação além das poucas ou quase nenhumas condições que o local oferece para abrigar um número acima da capacidade.

Tendo em planos, a fuga dos presos seria feita pela madrugada através de um túnel que já estava sendo terminado com buraco e escavação que já chegavam na calçada pelo lado de fora da carceragem, local esse que seria por onde os presos passariam despercebidos em um horário mais tranquilo.

Felizmente a descoberta do túnel foi feita a tempo pelos agentes prisionais da (SUSIPE), impedindo uma situação pior onde a maior parte ou todos os presos poderiam ter êxito em sua fuga. No momento da descoberta do túnel o Grupo Tático Operacional (GTO) foi acionado, chegando ao local logo em seguida para ajudar na contenção dos presos que estavam bastante agitados.

De acordo com algumas informações pelo menos 10 presos seriam transferidos para o presidio em Marabá, diminuindo assim a superlotação da carceragem e a segurança do local também será aumentada.Vale lembrar também que um investimento que ultrapassou R$ 4,5 milhões se encontra parado sendo consumido pelo esquecimento e abandono. O presídio localizado na VS-10 teve suas obras iniciadas em 2012 com previsão de termino para julho de 2014, porem até o momento não foi concluindo.

Texto e foto: Rodrigo Melo