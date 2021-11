TJD-PA decide suspender julgamento envolvendo o Parauapebas

Alegando falta de pagamento de taxas, Série B do Campeonato Paraense já tem data para prosseguir. Entretanto, diretoria do São Raimundo confirma que irá recorrer da decisão por não haver taxa para esse tipo de ação.

ASérie B do Campeonato Paraense se aproxima do momento mais importante que é a grande decisão. Se por um lado, o Amazônia Independente já está em uma situação mais tranquila por ter uma das vagas confirmadas na elite estadual de 2022, por outro, o problema envolvendo a suposta irregularidade do lateral esquerdo Henrique Gomes, do Parauapebas, ganhou mais um desdobramento que pode novamente esquentar os bastidores da competição.

Na tarde desta terça-feira (23), o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA), decidiu cancelar o julgamento que estava marcado para acontecer às 17h, na 1ª comissão disciplinar, envolvendo a denuncia enviada pela diretoria do São Raimundo, informando que o atleta do Trem de Ferro teria atuando contra os santarenos, na fase de quartas-de-final, mesmo tendo recebido três cartões amarelos na disputa anterior.

De acordo com o documento, assinado pelo presidente do TJD-PA, Mário Celio Costa Alves Filho, e divulgado para a imprensa, os dirigentes do São Raimundo não pagaram que custeavam o processo. Além do mais, conforme o documento citado, as taxas estariam descritas na tabela de Taxas, Custas e Emolumentos do STJD. No entanto, conforme a tabela citada, não existem taxas para notícia de infração.

O diretor do São Raimundo, Sandro Lopes, afirmou ao DOL que o Pantera Santareno irá recorrer da decisão, entrando, ainda hoje, com um embargo de declaração. “A decisão de suspensão do julgamento foi uma surpresa as partes. A base da decisão foi uma portaria do STJD que regula as taxas e emolumentos a serem cobradas. O STJD foi consultado, através do site oficial e claramente não há cobrança de taxas e emolumentos pra Notícia de Infração”, destacou.

Enquanto o processo não é julgado ou até mesmo oficialmente arquivado, as três equipes envolvidas no confronto – Caeté, Parauapebas e São Raimundo – seguem se preparando para entrar em campo pela semifinal da Série B do Campeonato Paraense. Segundo informação repassada de forma extra-oficial, a Federação Paraense de Futebol já procura viabilizar as datas dos confrontos entre Caeté e Parauapebas, nos dias 25 (Bragança) e 29 (Parauapebas) visando o acesso à elite e decisão diante do Amazônia.

Dol