Trabalho de mulheres da Vila Bom Jesus será impulsionado por convênio com a prefeitura

As mulheres do Ateliê Fio de Ouro, da Vila Bom Jesus, na zona rural de Canaã dos Carajás, terão o seu trabalho impulsionado por meio de um convênio assinado entre a prefeitura de Canaã dos Carajás e a Associação de Moradores da localidade (Asmovir).

O documento foi assinado nesta terça-feira (19) pelo prefeito Jeová Andrade e o representante da associação, Isaque Barbosa dos Santos. Também esteve presente o secretário de Planejamento, Geam Meirey. O convênio prevê o repasse de R$ 63 mil, para a aquisição de um computador completo, uma impressora sublimática, uma prensa térmica e suprimentos para o trabalho do ateliê.

O convênio atende à Emenda Impositiva nº 15/2028, elaborada pelos vereadores Dionízio Coutinho, Wilson Leite e Júnior Garra.

Para o prefeito Jeová Andrade, quanto mais as entidades estiverem fortes, principalmente as rurais, mais a economia do município vai se fortalecer. “Esse convênio está dentro do nosso objetivo de fortalecer as entidades no município e a Vila Bom Jesus não poderia ficar de fora”.

ascom.canaã