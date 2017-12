Trágico acidente tira a vida de motociclista no Bairro Cidade Jardim em Parauapebas

Neste fim de semana um acidente foi registrado na cidade de Parauapebas, mais precisamente na Avenida dos Ipês no bairro Cidade Jardim. Foi na tarde de sábado (2) por volta das 14h quando João Maciel teve sua vida ceifada em um trágico acidente ao colidir a motocicleta de modelo Honda Bros de cor vermelha que estava sob sua posse contra a traseira de um micro-ônibus da empresa Shalon que fazia serviços para outra empresa, a USIMIG.

O acidente aconteceu quase em frente ao Banco do Brasil que fica logo no inicio da Avenida dos Ipês, próxima a rotatória que dá acesso ao Partage Shopping e de acordo com informações logo após a colisão da motocicleta contra o Micro-ônibus foram acionados uma guarnição do DMTT – Departamento de Transito e Transporte de Parauapebas e também o Corpo de Bombeiros que veio a chegar rapidamente no local e já encontraram sem vida o nacional João Maciel.

Ainda segundo informações, o motorista do Micro-ônibus que presta serviços a empresa USIMIG teria estacionado de forma irregular parando na vaga de Ônibus e descendo do veiculo para ir ao banco que fica do outro lado da rua. Nesse momento João Maciel em alta velocidade na motocicleta, não conseguiu brecar a condução a tempo e veio a colidir fortemente com a traseira do Micro-ônibus e mesmo usando o capacete de proteção não resistiu a batida.

João Maciel atualmente estava exercendo serviços pela empresa da PROSEGUR e de acordo com familiares e conhecidos, o mesmo era uma pessoa extremamente responsável que não cometeria irregularidades no transito.

Texto: Rodrigo Melo

Foto: Edvan Lopes