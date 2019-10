Transcarajás: novo trajeto da rodovia aproxima Canaã do Pontão

O prefeito Jeová Andrade, acompanhado do prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção, e do pecuarista Luiz Pires, sobrevoou, nesta terça-feira (29), o novo trecho da rodovia Transcarajás. Na ocasião, o gestor verificou o novo trajeto da estrada que liga Canaã ao Pontão do Araguaia, que passa pela Fazenda Santa Bárbara.

O novo percurso é de 95 km, 41 km a menos que o antigo, que passa pela Fazenda Rio Vermelho. Na oportunidade, Jeová e Osvaldinho avaliaram possíveis novos traçados na rodovia para encurtar ainda mais o trajeto.

A prefeitura de Canaã também já trabalha no firmamento de um convênio com o município de Xinguara para a construção de pontes e aterros no novo trecho. O governo municipal também firmará um convênio com o governo estadual para a pavimentação do trecho entre a BR-155 e o Pontão.

A Transcarajás é um desejo antigo dos moradores de Canaã dos Carajás e região. A rodovia interligará Canaã às demais regiões do Brasil, o que será um importante fator para o desenvolvimento econômico do município.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br