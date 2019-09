Treinamento levou mais conhecimento sobre produção leiteira para pequenos produtores

Uma das atividades promovidas pela Prefeitura durante a Feira de Agronegócios de Parauapebas (FAP) foi o treinamento ministrado para 70 pequenos produtores rurais sobre técnicas para melhorar e ampliar a capacidade de produção leiteira. O treinamento foi ministrado por um técnico da Cooper Ideal, solicitado pela Secretaria Municipal de Produção Rural (Sempror).

“Neste treinamento foram abordados assuntos como preparação do solo, qual a sua importância e quais são os nutrientes necessários para o capim, já que um animal, para produzir leite de qualidade, precisa de uma boa pastagem” detalhou o secretário de produção rural do município, Elson Cardoso.

Jorge Marques, que trabalha com produção leiteira há 20 anos, tem uma propriedade rural na Apa do Igarapé Gelado e avaliou positivamente o treinamento, “o ensinamento do professor, que mostrou entender bem do assunto, mostrou o caminho a seguir. Quem quiser o resultado é só seguir as orientações”, destacou.

“Nós, que ficamos lá na roça, achamos que já sabemos de tudo sobre a nossa área de produção, mas isso não é verdade. Tanto esse treinamento, como as orientações que os técnicos da Sempror passam pra gente, em nossa propriedade, nos ajudam muito, e com mais conhecimento a gente pode fazer a nossa terrinha dar um retorno financeiro melhor”, destacou a produtora rural Maria Cutrim, da Palmares II.

O prefeito Darci Lermen esteve presente no treinamento e endossou a fala da dona Maria Cutrim, “os técnicos que acompanham vocês estudaram e são capacitados, aproveitem! A busca de conhecimento é fundamental para aumentar a produção”.

O vereador Elias Ferreira também prestigiou o treinamento, “o município está no caminho certo, tem investido em tecnologia para produzir mais com menos, tem um clima favorável, solo fértil e homens trabalhadores, tem uma secretaria de produção rural forte, uma das maiores do estado, que fornece um grande apoio ao produtor rural”.

Texto: Karine Gomes / Fotos: José Piedade



Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP