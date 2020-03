Treinamento motiva autonomia econômica das mulheres

A programação do 30° Encontro da Mulher continua e, nesta quarta-feira, 11, as equipes e a comunidade em geral participam do treinamento “Um salto para o futuro”. O evento segue até sexta-feira, 13, das 8h às 17h, no auditório da prefeitura.

O treinamento faz parte das tarefas que devem ser executadas pelas equipes participantes e tem o objetivo de discutir o projeto “Todo dia é dia de encontro da mulher”, um piloto da Secretaria Municipal da Mulher (Semmu) que visa fortalecer os movimentos de mulheres nos bairros.

De acordo com Juliana Araújo, coordenadora de Planejamento da Semmu, a programação foi pensada para lembrar as conquistas alcançadas pelas mulheres ao longo dos 30 anos do Encontro da Mulher e lançar um olhar para o desenvolvimento de políticas públicas para o futuro.

“Nossa intenção aqui é fomentar o surgimento de novos movimentos, lideranças e instituições genuinamente formados por mulheres. A prefeitura está alinhada aos objetivos do milênio, que visam à igualdade de gênero. Por isso, vamos motivar a participação social e a autonomia econômica das mulheres”, afirma a coordenadora.

Durante o treinamento, as mulheres irão elaborar um pré-projeto voltado para o empoderamento econômico e social de meninas e mulheres jovens, com foco na geração de renda, empreendedorismo e capacitação para o mercado de trabalho.

A programação macro do 30º Encontro da Mulher segue até o dia 28 deste mês, com a realização de passeio ciclístico, exposições artísticas, marcha das mulheres, shows e a inauguração do marco histórico em homenagem aos 30 anos do Encontro da Mulher.

Você pode acompanhar a programação completa aqui.

Assessoria de Comunicaçao – Ascom/PMP