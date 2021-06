Trem de Passageiros volta a circular nesta quinta-feira, dia 17

A circulação do Trem de Passageiros da Estrada de Ferro Carajás será retomada nesta quinta-feira, dia 17 de junho, por solicitação da Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTT). A operação estava suspensa desde maio, a pedido do Governo do Estado do Pará como medida preventiva no enfrentamento à pandemia da Covid-19 naquele estado. Na quinta-feira, o trem parte da estação de São Luís (MA) em sentido à cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará. Os bilhetes já estão disponíveis para compra a partir de hoje, dia 15, prioritariamente pela internet no site www.vale.com/tremdepassageiros.

Medidas de controle na retomada

O Trem volta a circular com as mesmas medidas de controle sanitário e de saúde adotadas antes da suspensão, com protocolos voltados à venda de passagens, embarque de passageiros e durante a viagem. Entre as medidas, estão: redução no total de vagas oferecidas em 50%, aumentando o distanciamento entre as poltronas ocupadas; venda de bilhetes prioritariamente pela internet e pontos de vendas ao longo do trecho; aferição de temperatura antes do embarque; uso obrigatório de máscaras; oferta de álcool em gel nas estações e a bordo do trem e a intensificação da limpeza e da desinfecção de áreas comuns.

Confira mais detalhes dos protocolos:

– Distanciamento social durante as vendas de passagens, embarque e desembarque;

– Isenção de cobrança de multa para remarcação e cancelamento;

– Suspensão da venda de bilhetes nas estações;

– Bilhetes vendidos com antecipação de 15 dias. As vendas são feitas prioritariamente pela internet (vale.com/tremdepassageiros);

– Circulação a bordo restrita ao carro indicado no bilhete;

– Os carros lanchonete e restaurante não estão abertos ao público, e as refeições são servidas nos assentos para reduzir a circulação de pessoas;

Para mais informações, os passageiros podem entrar em contato com o canal de atendimento Alô Ferrovias 0800 285 7000.

