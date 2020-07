Tribunal Regional Eleitoral do Pará dá prosseguimento ao Concurso Público

O edital com a publicação dos resultados da prova discursiva do concurso público do TRE Pará foi publicado no Diário Oficial da União, nesta terça-feira, 21

O Concurso Público para analista judiciário e técnico judiciário, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará e organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, segue em andamento com a publicação do resultado das provas discursivas no Diário Oficial da União do dia 21 de julho.

Na última sexta-feira (17), decisão proferida pela desembargadora Federal Daniele Maranhão, integrante do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinou a continuação do concurso, então suspenso por decisão da Justiça Federal em Santarém (PA).

Segundo o Presidente da Comissão do Concurso Público do TRE do Pará, Rodrigo Waldez, com esta decisão o concurso 01/2019 segue em andamento com a divulgação do resultado das provas discursivas. “Após a publicação no Diário Oficial da União deste resultado é aberto um prazo para recursos dos demais candidatos”, informa.

Ele enfatiza que o Tribunal Regional Eleitoral está analisando as demais etapas do processo para que sejam feitas de maneira remota, devido o cenário de pandemia que assola o país. “O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, organizadora do concurso, vem desenvolvendo outros concursos em nível nacional, como por exemplo, da EBSERVH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), de maneira remota. Estamos analisando as etapas não presenciais nos moldes executados pelo Instituto”, pontua o presidente da Comissão.

Rodrigo Waldez acrescenta que sete candidatos para o cargo de analista na área judiciária poderão ser convocados, logo após a homologação do certame, e seis candidatos de técnico para área administrativa também poderão ser convocados. Os demais cargos aguardarão a disponibilidade de vagas.

Na quarta-feira (22) foram publicados os editais de convocação para realização de perícia médica e procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros.

Lembrando que o Edital do Concurso 01/2019 é voltado para vagas de analista e técnico judiciários, com provas que foram executadas em fevereiro deste ano, nas cidades de Belém, Marabá e Santarém.

Fonte: www.tre-pa.jus.br