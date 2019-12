“Uma obra histórica”, diz Alexandre Pereira, sobre conclusão da maior ponte da zona rural de Canaã

Ponte de concreto, com 120 metros de comprimento, é a maior da zona rural de Canaã dos Carajás (Foto: Alex Leal)

O prefeito em exercício de Canaã dos Carajás, Alexandre Pereira, definiu como um momento histórico para Canaã dos Carajás a conclusão da maior ponte de concreto da zona rural do município, na vicinal VP-80, sobre o Rio Parauapebas. A obra, que será entregue na próxima quinta-feira (12), às 10h, foi concluída com recursos próprios, e conta com 120 metros de comprimento, o que faz dela também uma das maiores pontes da região.

“Foram anos de sofrimento da população e era uma obra inimaginável para nós até pouco tempo”, definiu. “Foi uma obra determinada pelo nosso gestor [Jeová Andrade] para dar trafegabilidade à nossa população”, complementou.

“A população de Canaã dos Carajás está de parabéns, temos uma gestão que se preocupa com a acessibilidade e essa é uma obra histórica para Canaã”, concluiu.

A inauguração da ponte vai coincidir com a edição de 2019 da Cavalgada Ecológica de Canaã dos Carajás. Os participantes, que sairão da zona urbana com destino à zona rural, vão percorrer os 120 metros da nova ponte.

ascom.canaa