Unifesspa inicia atividades em Canaã

Em uma das ações do Pacto por Canaã, a Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Educação, realizou, nesta segunda-feira (22), a aula inaugural do curso de Licenciatura em Letras (Inglês) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). A aula marca o início das atividades da instituição de ensino superior em Canaã, a primeira a oferecer um curso presencial no município. A expectativa do governo municipal é que o curso, junto com o de Agronomia, seja o primeiro passo para a implantação de um campus da universidade em Canaã.

O evento inaugural foi realizado no espaço de eventos da Feira do Produtor. A primeira turma é composta por 40 alunos, que foram aprovados em vestibular realizado no último dia 7 de julho. Entre as autoridades presentes no evento, os secretários Geam Meirey, Jurandir José e Alex Silveira fizeram o uso da palavra e destacaram a importância do momento acadêmico.

Caloura, a aluna Eva Regina falou sobre o início das aulas. “Fico emocionada com essa oportunidade e estou muito feliz, pois ter um curso superior é um sonho que tenho há muitos anos. A graduação abre portas para o mercado de trabalho, pois o peso de um curso em uma federal é muito maior.”

Também aprovada, Adriana Neves afirmou que se sente honrada e orgulhosa pela conquista. “Fazer parte da primeira turma de uma universidade federal na minha cidade é algo realmente importante. Sem sombra de dúvidas, esse curso agrega muito ao currículo.”

A secretária de educação Roselma Feitosa afirmou que o ensino superior é uma das maiores e mais importantes lutas do governo. “Quando se tem uma gestão que pensa no desenvolvimento, o conhecimento deixa de ser algo abstrato e torna-se uma realidade. O governo está de parabéns por levar a educação a sério. Quem ganha com cada um desses avanços é a sociedade.”

Reitor da universidade, Maurílio Abreu falou sobre a parceria entre a Prefeitura de Canaã e a instituição. “O principal objetivo dessa união é transformar a sociedade através da educação. Dando as mãos hoje, seremos fortes o bastante para ajudar os mais fracos; o que celebramos hoje é muito mais do que o início de um curso.”

Presente no evento, o prefeito Jeová Andrade destacou o importante passo que Canaã dá com a chegada da Unifesspa. “Hoje se materializa um sonho iniciado em 2013. Nossa primeira preocupação foi estruturar a educação básica e conseguimos. A partir disso, lutamos pelo ensino superior, o que hoje se torna real. Temos muitos projetos pela frente e acreditamos que Canaã terá, em breve, muitos outros cursos e mais formandos. Nossos estudantes se formarão aqui e teremos mão de obra local qualificada.”

As aulas da universidade já estão acontecendo no Centro de Formação de Profissionais da Educação (Cemfopred), em período integral, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Por sua vez, o curso de Agronomia terá a sua aula inaugural no dia 12 de agosto.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br