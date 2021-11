Unifesspa prorroga, até 20 de dezembro, as inscrições do Mestrado em Planejamento e Desenvolvimento na Amazônia

Quem perdeu o prazo de inscrições para o Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), tem até o dia 20 de dezembro de 2021 para realizar sua inscrição no processo seletivo da turma 2022.

Nesta seleção são oportunizadas 14 vagas, distribuídas nas duas linhas de pesquisa do Programa: sete vagas para Linha 1 – “Economia, Desenvolvimento e Dinâmicas Regionais”; e 7 vagas para Linha 2 – “Espaço, Território e Urbanização”. Há reservas de vagas para pessoa com deficiência, servidores da Unifesspa (técnicos e ou docentes), quilombolas e/ou pretos e indígenas.

Podem se inscrever os portadores de títulos de graduação nas grandes áreas conforme definido pela Capes, disponível no link http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-deavaliacao. A inscrição do/a candidato/a deverá ser realizada pelo site: https://bit.ly/3nIPfEk

No ato de inscrição, deverão ser anexados os seguintes documentos: cédula de identidade com foto atualizada e CPF; cópia autenticada e digitalizada do diploma ou do certificado de conclusão de graduação ou declaração de concluinte; cópia digitalizada do histórico escolar do curso de graduação; projeto de pesquisa; termo de dedicação de tempo ao curso; currículo lattes atualizado; e formulário para o candidato optante de autodeclaração de cotista.

De acordo com edital, as atividades e a seleção da turma 2022 do PPGPAM serão realizadas de forma remoto, e a retomada das aulas virtuais serão orientadas segundo as deliberações realizadas nos órgãos superiores da Unifesspa. A seleção dos/as candidatos/as será efetuada mediante critérios e fases descritos abaixo, ocorrendo em quatro fases:

Sobre o programa

Esse mestrado acadêmico visa lidar com a problemática regional e urbana da Amazônia Oriental, tendo em vista o estágio atual de transformações decorrentes da expansão da fronteira agromineral e dos processos extrativos-industriais, responsáveis pelas pressões sobre os recursos naturais e humanos da região Norte. Além disso, o crescimento das atividades econômicas e intensificação do processo de urbanização, requerer maior atenção à gestão, ao planejamento e ao desenvolvimento do regional.

O programa busca, ainda, oferecer formação de excelência e recursos humanos voltados à produção de conhecimentos sobre as dinâmicas socioeconômicas, populacionais e territoriais como elementos fundamentais para a compreensão do planejamento e desenvolvimento regional e urbano, particularmente com relação à temática dos impactos das dinâmicas territoriais na Amazônia.

Corpo docente

O PPGPAM é coordenado pelo professor Rafael Gumiero. Integram o corpo docente permanente os professores doutores: Ana Claúdia Duarte Cardoso, Daniel Nogueira, Danilo Araújo Fernandes, Eudes André Leopoldo de Souza, Fernando Michelotti, Giliad de Souza Silva, Harley Silva, José Otávio Magno Pires, José Júlio Ferreira Lima, Marcus Vinicius Mariano de Souza, Maurílio de Abreu Monteiro e Sergio Moreno Redon. O corpo docente colaborador é formado pelos professores Evaldo Gomes Junior, Humberto Miranda do Nascimento, Ricardo Bruno Nascimento dos Santos e Victor da Silva Oliveira

Para mais informações acesse: https://ppgpam.unifesspa.edu.br

ASCOM/UNIFESSPA