V Conferência Municipal de Habitação

Estão abertas, de 21 de janeiro a 7 de março de 2019, as inscrições para a V Conferência Municipal Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – CFMHIS . O evento, que vai discutir avaliar e propor diretrizes para as Políticas Públicas Habitacionais no Município, se destina a entidades que atuam em programas habitacionais, será realizado entre os meses de fevereiro e março.

“Cidades inclusivas, participativas e socialmente justas” será o tema principal que será divido nos seguintes eixos: “Controle Social na efetividade das políticas públicas de habitação”, “Melhores modelos de habitação: habitação, terra regularizada e desenvolvimento urbano e “Sistema Nacional de Habitação de interesse público e diversas formas de financiamento”.

Fique atento ao calendário de Audiências Públicas da V Conferência do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social:

Data Horário Bairro Local Endereço 15/02/2019 18h Palmares II Escola Crescendo na Prática Av. Quilombo dos Palmares, L. Especial. 19/02/2019 17h CEDERE 1 Escola Antônio Vilhena Av. Principal, s/nº 20/02/2019 18h Complexo Tropical e Ipiranga Igreja Petencostal Porta da Graça Av. Castanheira, Q.11, L.02, Tropical I 26/02/2019 18h Complexo VS10 Escola Mario Lago Av. VS10, Bairro California 27/02/2019 18h Cidade Nova CEUP Rua A, Q. Especial, L. Especial. 28/02/2019 18h Alto Bonito Casa Rosa Residencial Alto Bonito 08/03/2019 A definir Aldeia Indígena Xikrin do Cateté Centro da Aldeia Aldeia Xikrin do Cateté

Assessoria de Comunicação – ASCOM | PMP

28JAN19_conferncia-Habitao (1)