Vacinação contra a gripe ocorrerá, em alguns bairros de Parauapebas, nas escolas púbicas

Para evitar aglomerações em locais mais fechados, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) definiu que em alguns bairros de Parauapebas a vacinação será realizada em escolas públicas e não na Unidade Básica de Saúde (UBS) da localidade. A campanha de vacina contra a gripe começa nesta segunda-feira, para idosos e profissionais de saúde.

A Semsa também organizou o calendário de vacinação por ordem alfabética, para também evitar aglomerações.

Locais de Vacinação para Campanha de Vacinação Contra Influenza

UBS de referência Local de Vacinação Cidade Nova Unidade Básica de Saúde Cidade Nova Guanabara Unidade Básica de Saúde Guanabara Altamira Unidade Básica de Saúde Altamira Rio Verde Escola Municipal de Ensino Fundamental Eurides Santana, na Av. JK, Qd Especial, B. Rio Verde Minérios Unidade Básica de Saúde Minérios Tropical Escola Municipal de Ensino Fundamental Nelson Mandela Casas Populares Centro de Referência da Juventude, em frente àUBS Casas Populares. Jardim Canadá Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte, na Rua 81, Qd Especial, B. Jardim Canadá. Liberdade I Unidade Básica de Saúde Liberdade I Liberdade II Unidade Básica de Saúde Liberdade II B. da Paz Unidade Básica de Saúde B. da Paz Fortaleza Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Henrique, na rua Lauro Corona, Quadra Especial, B. da Paz VS10 Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Lago,no Complexo VS 10 Novo Brasil Unidade Básica de Saúde Novo Brasil e Escola Municipal de Ensino Fundamental Sandra Maria Palmares I Unidade Básica de Saúde Palmares I Palmares II Unidade Básica de Saúde Jerônimo de Freitas Cedere Associação de Moradores do Cedere, Vilas Onalício e Juazeiro. Paulo Fonteles Unidade Básica de Saúde Paulo Fonteles (Vilinha) Vila Sanção Unidade Básica de Saúde Vila Sanção APA Unidade Básica de Saúde Maria da Cruz Garimpo das Pedras Unidade Básica de Saúde Garimpo das Pedras Vila Albany Unidade Básica de Saúde Vila Albany Rio Branco Unidade Básica de Saúde Rio Branco

Escala de vacinação por ordem alfabética

. Dia 23/03 – Idosos e servidores cujos os nomes comecem com as letras A, B, C, D e E

. Dia 24/03 – Idosos e servidores cujos os nomes comecem com as letras F, G, H, I e J

. Dia 25/03 – Idosos e servidores cujos os nomes comecem com as letras K, L, M, N e O

. Dia 26/03 – Idosos e servidores cujos os nomes comecem com as letras P, Q, R, S e T

. Dia 27/03 – Idosos e servidores cujos os nomes comecem com as letras U, V, W, X, Y e Z

Para imunizar, basta apresentar o cartão de vacina. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

