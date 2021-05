Vacinação Covide-19 gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades

Gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência auditiva e visual e pessoas com síndrome de Down devem se vacinar no sábado, 22 e no domingo,23.

A Prefeitura de Parauapebas, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia nesta quarta-feira (19), o agendamento da vacinação contra a COVID-19 para o público prioritário de gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), com comorbidades.

Este grupo contemplado deverá ter mais de 18 anos e o agendamento será feito de forma presencial ou através de um representante, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Guanabara, no período de 19 a 21 de maio, das 7h às 11h e das 13h às 17h munidos com os seguintes documentos;

Carteira de gestante;

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Cartão Nacional do SUS;

Cópia do laudo ou declaração que comprove a comorbidade.

Acesse o site https://parauapebascontracovid.com/ para realizar o download do laudo médico, que deve estar devidamente preenchido e assinado pelo médico obstetra.

As vacinas para esse grupo são exclusivamente da Fundação Butantã – CoronaVac.

Deficiências Permanentes:

Pessoas com deficiência permanente, auditiva e visual, assim como pessoas com Síndrome de Down que estejam na idade de 18 a 59 anos devem comparecer na Unidade Básica de Saúde do Bairro dos Minérios, nos dias 22 e 23 de maio (sábado e domingo) de 08h às 17h para realizar a imunização. Para esse grupo, não será necessário realizar o agendamento prévio. O usuário deve comparecer à UBS munido dos seguintes documentos:

Laudo médico que indique a deficiência (até 3 anos);

Cartões de gratuidade no transporte público que indique condições de deficiências;

Documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;

Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com a deficiência;

Comprovante de residência.

Pmp/parauapebas