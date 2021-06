Sine Parauapebas 88 vagas segunda-feira

Operador de perfuratriz, operador de munck e instalador de telemetriz estão entre os profissionais mais requisitados nesta segunda-feira, 7. Há vagas ainda para açougueiro, repositor de mercadorias, eletricista, técnico em informática, técnico em contabilidade, chefe de salão de supermercado, operador de caixa, vendedor externo de TV por assinatura e muito mais.

Confira as 88 vagas ofertadas nesta segunda-feira, 7, pelo Sine de Parauapebas.

Lembre-se! A pandemia da Covid-19 não acabou e agora uma nova variante do vírus chegou a Parauapebas. Portanto, não se descuide. Use máscara sobre o nariz e a boca, mantenha o distanciamento social, higienize as mãos. E anote os números do Sine para agendar atendimento:

Seguro-desemprego: (94) 99183-2150

Vagas de emprego: (94) 99264-8990

Atualização de cadastro: (94) 98438-8749 e 99257-2227

