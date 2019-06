Vagas no Intensivão pré Vestibular são ampliadas e 140 inscritos serão atendidos

A prefeitura de Canaã dos Carajás, em ação integrada do Polo Educacional e Pacto por Canaã, sensível ao engajamento dos candidatos inscritos no processo Intensivão Vestibular UNIFESSPA 2019 – e devido a grande quantidade de inscrições recebidas – decidiu ampliar a oferta de vagas aos candidatos com inscrições deferidas no processo de seleção.

Inicialmente, como noticiado em meios de comunicação e informado no ato da inscrição aos candidatos, seriam ofertadas 60 vagas, no entanto, a oferta foi ampliada oficialmente para 140 vagas.

Os candidatos classificados deverão comparecer presencialmente ao Centro Municipal de Formação de Profissionais da Educação (CEMFOPRED) no dia 01 de junho de 2019 (sábado), de 09h às 17h, ou no dia 03 de junho de 2019 (segunda-feira), de 08h às 14h, para realização da matrícula, assinatura do termo de compromisso e confirmação do local das aulas para início no dia 03 de junho de 2019. O não comparecimento no prazo estipulado implicará a perda imediata da vaga no curso.

Sobre o Intensivão

Com duração de 15 dias e carga horária de 60 horas, o Intensivão tem o objetivo de preparar os moradores de Canaã para os dois primeiros cursos oferecidos pela UNIFESSPA no município (Agronomia e Letras) e será focado na resolução de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nas disciplinas de português, técnicas de redação, matemática, física, química, biologia, inglês, história e geografia.

Ascom – Canaã dos Carajás