Vagas para creches públicas em Parauapebas vão aumentar cerca de 40%

Com a conclusão da obra de três creches em Parauapebas, será ampliado em cerca de 40% o número de vagas municipais para essa modalidade de ensino. As creches estão sendo construídas nos bairros Beira Rio II, Apoena (W Torre) e Cidade Jardim. Ao todo, serão 750 novas vagas ofertadas.

De acordo com John Duarte, engenheiro da Secretaria Municipal de Obras (Semob), responsável por acompanhar a execução da obra, a creche do Beira Rio II está praticamente pronta e as localizadas nos bairros Apoena e Cidade Jardim estão com 92% da obra concluídos.

As obras são realizadas pelo governo federal, por meio do Programa ProInfância – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), com a contrapartida do município. A estrutura das creches está de acordo com os padrões do Ministério da Educação (MEC) e são preparadas para atender crianças abaixo de zero a 5 anos.

Os bairros escolhidos para a construção das creches foram selecionados de acordo com as demandas levantadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e também por conta da obrigatoriedade do MEC de que as áreas sejam devidamente tituladas.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP