Vale abre seletivo para Programa de Formação Profissional

Vagas são para áreas de operação e manutenção em Canaã dos Carajás, Curionópolis, Marabá e Parauapebas

As inscrições para o Programa de Formação Profissional da Vale. Serão mais de 500 vagas para os municípios paraenses de Curionópolis, Canaã dos Carajás, Parauapebas, para as áreas de operação e manutenção e Marabá com oportunidades de nível técnico. Os interessados devem se inscrever pelo site www.vale.com/oportunidades até 14 de agosto.

O processo seletivo ocorrerá entre os meses de agosto e novembro, dividido em seis etapas, todas eliminatórias. As fases incluem prova online, dinâmica de grupo, painel com o gestor, avaliação psicológica, exames médicos e avaliação de documentação. Em decorrência das medidas de isolamento social face à pandemia da Covid-19, todas as etapas serão realizadas on-line e as etapas podem ser acompanhadas no site do certame.

Para as vagas de manutenção, o candidato deve ter entre 18 e 30 anos de idade (não há limite de idade máxima para pessoas com deficiência), ensino médio completo e residir no município da vaga a qual se candidatar.

Já para se candidatar as vagas de operação, o interessado deve ter entre 21 e 30 anos de idade (não há limite de idade máxima para pessoas com deficiência), residir no município da vaga a qual se candidatar e possuir carteira de habilitação (CNH) categoria B.

Para as vagas de nível técnico de Marabá, o candidato deve ter entre 18 e 30 anos de idade (não há limite de idade máxima para pessoas com deficiência), residir em Marabá e ter ensino técnico completo em Edificações ou Estradas.

O Programa de Formação Profissional é um dos programas Porta de Entrada da Vale e tem como objetivo preparar jovens para o mercado de trabalho. As informações sobre o processo seletivo e também sobre benefícios por localidade estão disponíveis no site.

No ato da inscrição

O candidato deve preencher todas as informações obrigatórias do cadastro, incluindo seu nome completo e incluir uma foto no perfil, além de observar todos os requisitos obrigatórios do curso.

O que: Programa de Trainee Operacional e Trainee Técnico Operacional

Cursos : Elétrica, Eletroeletrônica, Manutenção de Mina, Manutenção de Usina, Mecânica, Operação de mina, Operação de usina, Operador de Equipamentos de Usina, Técnico em Via Permanente e Vulcanização.

Quando: até 14 de agosto de 2020

Quantidade de vagas: 504 vagas para os municípios de Curionópolis, Marabá, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

Como se inscrever: www.vale.com/oportunidades

vale.com