Vale abre vagas para mulheres e pessoas com deficiência em Programa de Formação Profissional

Estão abertas de 12 a 23 de julho as inscrições para o Programa de Formação Profissional da Vale (PFP). Serão cerca de 170 vagas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Pará com foco em mulheres e pessoas com deficiência. Para o Pará, são 108 vagas, distribuídas entre os municípios de Parauapebas, Marabá e Canaã dos Carajás. Os interessados devem se inscrever pelo site www.vale.com/oportunidades.

O PFP é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e oferece qualificação profissional, que capacita jovens para desempenhar funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da Vale. Os candidatos precisam ter idade a partir de 18 anos e formação no Ensino Médio Regular ou em Cursos Técnicos de Nível Médio, de acordo com a vaga.

De acordo com Mira Noronha, gerente global de Atração de Talentos da Vale, o programa é a principal porta de entrada para cargos operacionais e técnicos na Vale e tem papel importante na construção de uma Vale ainda mais diversa e inclusiva. “Queremos atrair e qualificar mulheres e pessoas com deficiência, porque estamos comprometidos em promover um ambiente cada vez mais diverso em que as singularidades de cada pessoa sejam valorizadas e todos tenham igualdade de oportunidades para desenvolver seu potencial”, explica.

Processo seletivo e pré-requisitos

O processo seletivo ocorrerá entre os meses de julho e outubro e será dividido em cinco etapas. As fases incluem inscrições online; provas de conhecimentos online; entrevistas online em grupo; painel virtual com gestores e exames médicos admissionais. A previsão é de que o início da formação aconteça em novembro.

Benefícios

Além de bolsa-auxílio, os selecionados receberão reembolso creche e pré-escola; assistência médica, odontológica e farmacêutica. Também terão acesso ao Apoiar, programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico; férias remuneradas; seguro de vida; vale-refeição ou refeitório no local de atuação; vale-transporte ou transporte no local de atuação; vale cesta de Natal, dentre outros benefícios.

Serviço

Programa de Formação Profissional – Mulheres e Pessoas com Deficiência

Inscrições de 12 a 23 de julho, em www.vale.com/oportunidades

170 vagas, distribuídas no Espírito Santo, Minas Gerais e Pará.