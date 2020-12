Vale adota de forma permanente novo modelo de trabalho mais flexível, seguro e colaborativo para empregados

“Flexible office” combina trabalho remoto e hubs de colaboração, e faz parte do processo de transformação cultural da empresa

Com o objetivo de priorizar o bem-estar e a segurança de seus empregados, a Vale está adotando de forma permanente um novo modelo de trabalho flexível que combina trabalho remoto e o uso de espaços colaborativos.

A pandemia acelerou mudanças já em curso na empresa e fez com que o modelo de colaboração e os espaços físicos de trabalho fossem repensados. Para proteger a saúde e a segurança das pessoas, em março de 2020, todas as funções elegíveis – administrativas e de suporte operacional -, foram colocadas em home office. A partir da experiência bem-sucedida neste modelo, a Vale decidiu adotar o trabalho remoto em larga escala e de forma global

A empresa implantará o formato flexible office, baseado num tripé de gestão com as modalidades on-site (posições fixas nas operações), off-site (trabalho remoto) e near-site (hubs colaborativos). O modelo flexível permite que empregados alternem entre o trabalho remoto e encontros presenciais nos hubs, ou até mesmo visitas restritas e planejadas nas operações. Somente funções operacionais seguirão on-site para garantir a continuidade operacional do negócio com total segurança.

Antes mesmo da pandemia, em 2019, a empresa já havia começado a adotar o trabalho remoto e a estudar sobre a adoção de formatos mais modernos e alternativos. Para Eduardo Bartolomeo, diretor-presidente da Vale, a mudança exige aprendizado contínuo. “Estamos construindo um novo modelo de trabalho e ele será resultado da contribuição de cada um de nós. Seguiremos avançando neste novo formato da Vale que queremos, no qual o bem-estar e a segurança das pessoas está em primeiro lugar”, afirma.

Segundo Josilda Saad, gerente executiva e líder do programa Jornada Vale, o cenário global desafiador nos últimos meses intensificou os esforços rumo à mudança de cultura da empresa, trazendo resultados positivos. “Quando fomos surpreendidos pela pandemia, vimos que já estávamos preparados para realizar parte das nossas atividades remotamente. Fizemos uma pesquisa interna e o resultado mostrou que mais de 75% dos respondentes se sentem produtivos em trabalhar em home office. Para nós, isso já foi um sinal de que estamos no caminho certo”, explica.

Hubs de colaboração

Próximos às unidades operacionais da Vale no Brasil e em demais países onde atua, os hubs serão ambientes seguros destinados ao engajamento, desenvolvimento e treinamento de equipes, contando com mesas flexíveis e salas de reunião adaptadas para áreas de integração e colaboração.

“Estamos transformando nossos escritórios atuais em hubs e previsão é de que comecem a ser disponibilizados a partir de março de 2021″, afirma Josilda. No Brasil, além dos espaços já existentes, serão sete novos hubs distribuídos nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão e Pará. No exterior, haverá pelo menos 10 hubs em países como Canadá, Omã, Indonésia e China.

Mudança gradual e estratégica

Para que o novo modelo de trabalho seja posto em prática, a Vale estabeleceu alguns gatilhos de segurança como plano de resposta à pandemia. Assim, o novo modelo flexible office só será implementado por completo depois que estes critérios forem atingidos. Além disso, uma estratégia de gestão de mudanças foi colocada em prática para atender aos novos requisitos técnicos, de processos e tecnológicos, criando assim um novo mindset, com ambiente integrado e colaborativo para atingimento do propósito da empresa.

A Vale tem estudado modelos de benefícios que possam atender às necessidades específicas e garantir o bem-estar de todos os empregados que estão em regime de trabalho remoto. Entre os benefícios já incorporados está o pacote de auxílio ergonomia para a aquisição de itens que tragam maior conforto e qualidade à rotina, como cadeira, mesa e outros suportes. A empresa vem realizando conversas contínuas com suas equipes para que as mudanças em curso sejam adotadas em conjunto e atendam a todos os empregados.

