Vale adquire mais de R$ 5,3 bilhões no Pará e conquista prêmio por volume de compras

A Vale conquistou, pelo 5º ano consecutivo, a categoria Absolutus do VIII Prêmio REDES de Desenvolvimento, como a empresa que mais comprou em volume total de investimento no Pará, em 2019. A iniciativa que reconhece as empresas que mais movimentaram a economia em compras locais é da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), por meio do Programa Redes – Inovação e Sustentabilidade Econômica.

O prêmio é um reconhecimento às empresas que contribuem diretamente na evolução dos fornecedores do Estado. No ano passado, a Vale comprou mais de R$ 5,3 bilhões de empresas instaladas no Pará. Entre os principais serviços adquiridos estão manutenção de máquinas e equipamentos industriais, serviços de terraplanagem e perfuração, instalação e montagem industrial, serviços de transporte. O montante R$ 5,3 bilhões abrange empresas de Parauapebas (matriz e filial) que responderam por R$ 1,9 bilhão em contratos; seguido de Marabá, com R$ 1,6 bilhão; Canaã dos Carajás, R$ R$ 1,4 bilhão; Ourilândia R$ 260 milhões, Curionópolis R$ 90 milhões e Belém, que alcançou o volume de R$ 20 milhões.

De acordo com o gerente de Relações Governamentais e Institucionais da Vale, José Fernando Gomes Jr., no primeiro semestre desse ano, a empresa adquiriu cerca de R$ 2,9 bilhões em compras de fornecedores locais. “Esse valor representa um total de 48% de compras no período, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável das cidades onde atuamos”, ressalta.

O gerente de Suprimentos da Vale, Igor Póvoa, destaca que a premiação reconhece o compromisso da Vale em contribuir para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores do Pará. “A Vale é parceira da REDES/Fiepa desde a sua fundação. Esta parceria tem contribuído para o fortalecimento da cadeia e das relações comerciais e empreendedoras no estado. Além disso, estamos intensificando a realização das rodadas de negócios nas cidades onde atuamos no estado. Essa iniciativa é incentivada pela Redes e contribui diretamente para o fortalecimento do fornecedor local e contribuição para a instalação de novas empresas no Pará, gerando oportunidades de negócios, emprego e renda”, explica.

O Executivo de Gestão da REDES, Marcel Souza, destacou que, no geral, as indústrias mantenedoras da iniciativa da FIEPA saíram do patamar de investimento de R$ 173 milhões em 2000 para mais de R$ 13,2 bilhões em 2019, o que representa um volume R$ 134,5 bilhões acumulados ao longo do período. Segundo ele, isso representa o comprometimento desses grandes projetos com o Estado. “A Vale, como uma das nossas primeiras mantenedoras e grande incentivadora da criação dessa iniciativa, é um grande exemplo desse comprometimento, por isso ganha esse reconhecimento por tudo o que tem realizado no Estado do Pará”, acrescenta.

Na ocasião foi reconhecido também os profissionais de suprimentos pelo seu desempenho e profissionalismo e também a indústria e o fornecedor que tiveram o melhor Case de Desenvolvimento de Fornecedor. A analista de suprimentos da Vale, Andreza Ribeiro foi reconhecida como profissional de compras de 2019. A premiação da Vale foi realizada ontem, 30 de setembro, on-line, atendendo aos protocolos e medidas preventivas da COVID-19.

vale.com