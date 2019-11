Vale desembolsou R$ 4,4 bi no Pará no 3º trimestre de 2019

A empresa lançou um processo seletivo do seu Programa de Formação Profissional com foco em mulheres e pessoas com deficiência. A seleção resultou no ingresso de 240 mulheres, maior grupo feminino do Complexo Minerador de Carajás. Elas já estão em sala de aula na fase teórica da preparação, onde ficarão por até cinco meses, antes de irem para as áreas operacionais.

A publicação destaca ainda, os acordos de cooperação na área de segurança pública com o Governo do Pará, com objetivo de intensificar ações articuladas e integradas de políticas públicas, defesa social e valorização da cidadania no estado que totalizam R$ 105,1 milhões. No primeiro convênio, o governo do Pará contará com investimentos da mineradora para fornecer recursos materiais à atuação das policias Civil e Militar no sudeste paraense, nas cidades de Canaã dos Carajás, Curionópolis, Parauapebas, Ourilândia do Norte e Eldorado do Carajás. Já o segundo acordo prevê a construção de espaços comunitários inclusivos, denominados Usinas da Paz. Esses complexos são a base física do programa estadual Territórios pela Paz (TerPaz).

Ainda sobre a parceria pelas Usinas da Paz, recentemente, a empresa realizou um encontro com empresários, em Belém, com o objetivo de apresentar aos fornecedores paraenses, as oportunidades de contratação pela Vale para construção das usinas. A ação contou com parceira da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), por meio da REDES – Inovação e Sustentabilidade Econômica, Sindicato das Indústrias Minerais (Simineral) e do Sindicato das Indústrias de Construção Civil (Sinduscon).

Na área econômica, a Vale adquiriu R$ 3,8 bilhões em compras locais nos primeiros nove meses do ano. No terceiro trimestre, em Marabá, o volume foi de R$ 392 milhões, seguida por Parauapebas, com R$ 378 milhões, e Canaã dos Carajás, com volume de R$ 354 milhões em compras de julho a setembro desse ano.