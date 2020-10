Vale é patrocinadora oficial do Círio pelo 18º ano

Este ano, o Círio de Nazaré, maior manifestação cultural do povo paraense, não terá as tradicionais procissões que reúnem milhões de devotos, romeiros e promesseiros no segundo domingo de outubro nas ruas de Belém.

Patrocinadora oficial da festividade, a Vale assina a campanha institucional deste ano com o mote “Em 2020, o Círio vai ser diferente. Mas ele nunca é igual”, remetendo à importância de permanecer em casa, em segurança, e evitar aglomerações.

O conceito da campanha é traduzido através do selo comemorativo, que assina diversas peças e ações. Nele, o símbolo de wifi, que ganhou protagonismo nesse momento de distanciamento social, faz alusão à forma da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, representando interação e a digitalização da festividade.

Com objetivo de trazer mais conectividade e interação para esta edição virtual do Círio, a empresa hospedou em seu site uma página especial sobre o Círio (www.vale.com/círio). O canal já está no ar e reúne seções temáticas aos usuários que visitarem o espaço.