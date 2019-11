Vale e Sebrae investem no desenvolvimento da agricultura e da produção de mel no sudeste do Pará

Vale e Sebrae assinaram acordos em apoio aos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte com o objetivo de fortalecer outras cadeias produtivas, além da atividade de mineração. Os acordos foram assinados diretamente com associações de produtores de mandioca, mel e cacau na última semana. Os investimentos envolvem capacitação e assistência técnica para projetos de cacau, nas comunidades Santa Rita e Campos Altos, em Ourilândia do Norte, e na Vila Nova Esperança, em Parauapebas. E ainda, projetos de fomento à produção de mandioca, na Vila Palmares II, em Parauapebas, e de apicultura em Canaã dos Carajás e na Vila Cedere I, também em Parauapebas. O diferencial dessa iniciativa é que para cada atividade econômica foi definida uma meta a ser alcançada pela comunidade no intervalo de um ano, que venha demonstrar gradativamente a capacidade e o potencial de geração de trabalho e renda do empreendimento social. Para o gerente de desenvolvimento territorial da Vale, Frederico Baião, apoiar o município no fomento de outras cadeias produtivas é contribuir para o desenvolvimento da região, aliado ao crescimento proporcionado pela mineração. “A Vale vem há alguns anos fomentando projetos de geração de trabalho e renda nas regiões onde atuamos. Em Parauapebas estamos com resultados muito positivos com a produção agropecuária e de fruticultura. E reforçando esta parceria com o Sebrae, estamos otimistas com as cadeias do mel, cacau e mandioca, que já são desenvolvidas pelas cooperativas”, destaca.

O gerente do Sebrae no Pará, Raimundo Oliveira, explica como será realizado o trabalho com as associações. “Os planos de trabalho foram estruturados de modo participativo, com as contribuições diretas das associações, o público beneficiário do projeto e representantes dos parceiros”, comenta. “Essa iniciativa é importante para desenvolver as atividades dos produtores, fomentando o empreendedorismo e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades”, ressalta Raimundo.

A Secretaria Municipal de Produção Rural de Parauapebas integra a iniciativa. O secretário Elson Cardoso de Jesus avalia esta reunião de esforços como de suma importância. “Esses agentes são contribuidores para diversificar a economia local. Uma empresa sozinha pode não conseguir o melhor resultado e todos trabalhando juntos, podemos conseguir que o homem do campo continue em sua propriedade, dando lucro, com capital, girando a economia e trazendo mais emprego. É com diversificação da matriz econômica de Parauapebas que o projeto está contribuindo. Hoje, apenas 20% das terras do município são exploradas com a agricultura familiar, pretendemos que esses 20% se tornem viavelmente econômico, pois a cidade tem capacidade de desenvolver várias culturas de plantio, como o cacau, que pode vir a ser um dos carros chefe da região”, ressalta.

Osmair Prado é liderança na comunidade Nova Esperança, em Parauapebas, também acredita no apoio a diversificação da economia. A comunidade receberá fomento para a produção de cacau. “Esse projeto é importante não apenas para a nossa comunidade, mas para o município. Será uma cultura permanente que vem para ajudar a diversificar o carro chefe da matriz econômica do município, futuramente. Sentimos muito a dependência que o município tem pela mineração. Eu acredito que iremos colher bons frutos do projeto e impactar gradativamente na renda das pessoas. Estamos iniciando e após alguns anos o cacau pode se tornar um negócio de peso na região”.

www.vale.com/pa.