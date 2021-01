Vale entrega drones para atuação da Polícia em Parauapebas e Marabá

As Polícias Civil e Militar de Parauapebas e Marabá receberam, nessa semana, drones doados pela Vale como parte de convênio entre a empresa e o Governo do Pará, por meio da secretaria de Estado de Segurança Pública. Os equipamentos serão utilizados em diversas situações da atuação da polícia. Profissionais das corporações participaram também de treinamento para operação da tecnologia. Na semana passada, os equipamentos também foram entregues em Canaã dos carajás.

“É um equipamento que chega em boa hora na região que é grande e com áreas de difícil acesso. Agradeço a parceria entre a Vale e o sistema de segurança pública em especial da região de Carajás pela doação destes equipamentos, que serão de grande valia para oferecer maior segurança para a nossa sociedade”, diz o comandante da Polícia Militar de Marabá, Coronel Sabba.

No total, foram entregues oito drones, encerrando ações previstas em convênio firmado em 2019. Ao longo ainda deste ano, outras ações serão desenvolvidas como doações de equipamentos, além da reforma ou construção e o aparelhamento de postos policiais como parte de novo acordo de cooperação técnica e financeira firmado entre a Vale e o Governo do Estado no final de 2020, no total de R$ 23 milhões.

vale.com